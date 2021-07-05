Нетрезвый водитель устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В воскресенье, 4 июля, нетрезвый водитель устроил ДТП в Богатовском районе Самарской области.
В 23:53 в пос. Заливной 33-летний нетрезвый мужчина ехал на Lada Granta по ул. Дорожной в сторону ул. Песочной. В районе дома № 2 он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого автомобиль опрокинулся в левый кювет.
В результате автомобилиста госпитализировали.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!