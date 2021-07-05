Нетрезвый водитель устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В воскресенье, 4 июля, нетрезвый водитель устроил ДТП в Богатовском районе Самарской области.

В 23:53 в пос. Заливной 33-летний нетрезвый мужчина ехал на Lada Granta по ул. Дорожной в сторону ул. Песочной. В районе дома № 2 он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого автомобиль опрокинулся в левый кювет.

В результате автомобилиста госпитализировали.

По факту случившегося полиция ведет проверку.