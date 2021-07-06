В Самаре пожилой водитель сбил мотоциклиста

В понедельник, 5 июля, мотоциклист пострадал в ДТП в Самаре, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:30 72-летний водитель ВАЗ-2106 ехал по ул. Спасской в направлении ул. Партизанской. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением 47-летнего мужчины.

Водитель мотоцикла получил травму, но госпитализация не потребовалась.