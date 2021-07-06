В Самаре пожилой водитель сбил мотоциклиста

В понедельник, 5 июля, мотоциклист пострадал в ДТП в Самаре, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:30 72-летний водитель ВАЗ-2106 ехал по ул. Спасской в направлении ул. Партизанской. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением 47-летнего мужчины.
Водитель мотоцикла получил травму, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!