В Сызрани пострадал мотоциклист, который врезался в столб после ДТП

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Во вторник, 6 июля, в Сызрани 64-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при повороте направо с ул. Ленина, не занял заблаговременно соответствующие крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулся с мотоциклом Regulmoto под управлением 41-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и опережал автомобиль справа, об этом сообщили в Огибдд "Сызранское".