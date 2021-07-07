В Сызрани пострадал мотоциклист, который врезался в столб после ДТП

Во вторник, 6 июля, в Сызрани 64-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при повороте направо с ул. Ленина, не занял заблаговременно соответствующие крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулся с мотоциклом Regulmoto под управлением 41-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и опережал автомобиль справа, об этом сообщили в Огибдд "Сызранское".
После столкновения мотоцикл врезался в световую опору.
В ОГИБДД "Сызранское" сообщают, что в результате ДТП мотоциклист пострадал и был госпитализирован, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!