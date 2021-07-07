В Тольятти 10-летняя велосипедистка попала под колеса легковушки

Во вторник, 6 июля, в Тольятти Самарской области произошло ДТП с участием 41-летнего водителя Datsun on-do. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

По предварительным данным полицейских, в 17:30 мужчина в жилой зоне в районе дома № 36 на Ленинском проспекте сбил 10-летнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть.

Девочка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские отмечают, что несовершеннолетняя гуляла без взрослых, и в нарушение п. 24.3 ПДД выехала на проезжую часть.