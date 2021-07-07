16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани пострадал мотоциклист, который врезался в столб после ДТП В Кинельском районе пострадал водитель перевернувшегося пикапа В Рождествено легковушку разорвало в столкновении со столбом В Самаре легковушка протаранила микроавтобус, пострадало 11 человек В ДТП под Самарой погиб пассажир легковушки

ДТП Происшествия

В Тольятти 10-летняя велосипедистка попала под колеса легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 6 июля, в Тольятти Самарской области произошло ДТП с участием 41-летнего водителя Datsun on-do. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 17:30 мужчина в жилой зоне в районе дома № 36 на Ленинском проспекте сбил 10-летнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть.

Девочка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские отмечают, что несовершеннолетняя гуляла без взрослых, и в нарушение п. 24.3 ПДД выехала на проезжую часть.

Пункт 24.3 ПДД РФ гласит: "Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон".

Полицейские напоминают, что родителям или законным представителям детей, пострадавшим по собственной неосторожности, грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также разбирательства на комиссии по делам несовершеннолетних в городской администрации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1