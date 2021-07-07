В Тольятти 10-летняя велосипедистка попала под колеса легковушки

Во вторник, 6 июля, в Тольятти Самарской области произошло ДТП с участием 41-летнего водителя Datsun on-do. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
По предварительным данным полицейских, в 17:30 мужчина в жилой зоне в районе дома № 36 на Ленинском проспекте сбил 10-летнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть.
Девочка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.
Полицейские отмечают, что несовершеннолетняя гуляла без взрослых, и в нарушение п. 24.3 ПДД выехала на проезжую часть.
Пункт 24.3 ПДД РФ гласит: "Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон".
Полицейские напоминают, что родителям или законным представителям детей, пострадавшим по собственной неосторожности, грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также разбирательства на комиссии по делам несовершеннолетних в городской администрации.