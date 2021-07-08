Водитель Mercedes попала в больницу после столкновения с Nissan в Самаре

В Самаре 7 июля автомобилистка попала в больницу после ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:00 26-летняя женщина ехала на Mercedes Benz E-class по ул. Соколова в направлении ул. Ново-Садовая. Поворачивая налево, она столкнулась со встречной Nissan Almera под управлением 42-летнего водителя.
В результате аварии автомобилистку, управлявшую Mercedes, госпитализировали.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!