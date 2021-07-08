Водитель Mercedes попала в больницу после столкновения с Nissan в Самаре

В Самаре 7 июля автомобилистка попала в больницу после ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:00 26-летняя женщина ехала на Mercedes Benz E-class по ул. Соколова в направлении ул. Ново-Садовая. Поворачивая налево, она столкнулась со встречной Nissan Almera под управлением 42-летнего водителя.

В результате аварии автомобилистку, управлявшую Mercedes, госпитализировали.