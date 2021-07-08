Два человека пострадали в ДТП на трассе Волжский — аэропорт Курумоч под Самарой

В среду, 7 июля, в Красноярском районе Самарской области два человека попали в больницу после ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:43 на дороге Волжский — аэропорт Курумоч 27-летний водитель Lada Priora не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Tiida под управлением 52-летнего мужчины.
В результате аварии в больницу попали 46-летний пассажир автомобиля Lada и пассажир Nissan.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!