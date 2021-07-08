Два человека пострадали в ДТП на трассе Волжский — аэропорт Курумоч под Самарой

В среду, 7 июля, в Красноярском районе Самарской области два человека попали в больницу после ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:43 на дороге Волжский — аэропорт Курумоч 27-летний водитель Lada Priora не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Tiida под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии в больницу попали 46-летний пассажир автомобиля Lada и пассажир Nissan.