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ДТП Происшествия

Женщина пострадала при столкновении Volkswagen и ВАЗ-21104 в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 июля, в Жигулевске Самарской области автомобилистка пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:50 54-летний водитель двигался на Volkswagen по Молодежному проспект в направлении ул. Радиозаводской. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным ВАЗ-21104 под управлением 27-летней женщины, которая поворачивала налево.

В результате аварии женщину госпитализировали.

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