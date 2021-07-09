Женщина пострадала при столкновении Volkswagen и ВАЗ-21104 в Жигулевске

В четверг, 8 июля, в Жигулевске Самарской области автомобилистка пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:50 54-летний водитель двигался на Volkswagen по Молодежному проспект в направлении ул. Радиозаводской. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным ВАЗ-21104 под управлением 27-летней женщины, которая поворачивала налево.

В результате аварии женщину госпитализировали.