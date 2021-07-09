Женщина пострадала при столкновении Volkswagen и ВАЗ-21104 в Жигулевске

В четверг, 8 июля, в Жигулевске Самарской области автомобилистка пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:50 54-летний водитель двигался на Volkswagen по Молодежному проспект в направлении ул. Радиозаводской. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным ВАЗ-21104 под управлением 27-летней женщины, которая поворачивала налево.
В результате аварии женщину госпитализировали.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!