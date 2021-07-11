В Рождествено из-за невнимательности водителя пострадал ребенок

В селе Рождественно в ДТП пострадал шестилетний пассажир Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

66-летний водитель Lada 4Х4" в 22:30 двигался по проулку ул. Советской и не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге. В результате "Нива" столкнулась с Chevrolet под управлением 61-летнего водителя. Мальчик, который находился в последней машине, получил травму головы, ему назначено амбулаторное лечение.