В Рождествено из-за невнимательности водителя пострадал ребенок

В селе Рождественно в ДТП пострадал шестилетний пассажир Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
66-летний водитель Lada 4Х4" в 22:30 двигался по проулку ул. Советской и не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге. В результате "Нива" столкнулась с Chevrolet под управлением 61-летнего водителя. Мальчик, который находился в последней машине, получил травму головы, ему назначено амбулаторное лечение.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!