В Самаре "шестерка" врезалась в стену дома

ДТП произошло 10 июля на ул Цеховой в 14:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
76-летний водитель ВАЗ 2106 в пути потерял контроль и въехал в стену дома. Водитель и 69-летняя пассажирка госпитализированы.
ДТП произошло 10 июля на ул Цеховой в 14:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
76-летний водитель ВАЗ 2106 в пути потерял контроль и въехал в стену дома. Водитель и 69-летняя пассажирка госпитализированы.
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Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!