В Самаре женщина шла по краю проезжей части и попала под машину

Во вторник, 13 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 28-летнего водителя ВИС-234610-30 (пикап). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 8:40 мужчина ехал по ул. Мирной в направлении ул. Воронежской и сбил женщину, которая шла по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшую на "скорой" доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.