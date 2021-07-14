В Самаре женщина шла по краю проезжей части и попала под машину

Во вторник, 13 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 28-летнего водителя ВИС-234610-30 (пикап). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 8:40 мужчина ехал по ул. Мирной в направлении ул. Воронежской и сбил женщину, которая шла по правому краю проезжей части в попутном направлении.
Пострадавшую на "скорой" доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!