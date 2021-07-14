Четыре человека пострадали в ДТП в Сызрани

По предварительным данным полицейских, в 18:35 женщина ехала по ул. Ф. Энгельса со стороны ул. Красной. Поворачивая налево в районе дома № 4 по ул. Московской, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным Lada-11830 под управлением 25-летней автомобилистки.

В аварии пострадали водитель Lada Kalina, ее четырехлетняя пассажирка и 22-летний пассажир той же машины. Также пострадал 31-летний пассажир Lada Xray.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.