Четыре человека пострадали в ДТП в Сызрани

Во вторник, 13 июля, в Сызрани участницей ДТП стала 41-летняя водитель Lada Xray. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 18:35 женщина ехала по ул. Ф. Энгельса со стороны ул. Красной. Поворачивая налево в районе дома № 4 по ул. Московской, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным Lada-11830 под управлением 25-летней автомобилистки.
В аварии пострадали водитель Lada Kalina, ее четырехлетняя пассажирка и 22-летний пассажир той же машины. Также пострадал 31-летний пассажир Lada Xray.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!