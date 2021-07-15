В Тольятти столкнулись четыре автомобиля

В среду, 14 июля, в Тольятти произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:20 41-летний водитель Hyundai Equus двигался по Южному шоссе в направлении ул. Борковской. В районе дома № 26 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 57-летнего мужчины. От удара отечественную легковушку отбросило на Mazda CX-5 и Chery Tiggo.

В результате аварии водителя Lada Vesta госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.