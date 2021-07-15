В Тольятти столкнулись четыре автомобиля

В среду, 14 июля, в Тольятти произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:20 41-летний водитель Hyundai Equus двигался по Южному шоссе в направлении ул. Борковской. В районе дома № 26 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 57-летнего мужчины. От удара отечественную легковушку отбросило на Mazda CX-5 и Chery Tiggo.
В результате аварии водителя Lada Vesta госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!