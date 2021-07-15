Мужчина устроил ДТП в Самарской области и отказался проходить освидетельствование

В среду, 14 июля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области пассажирка легковушки пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:20 41-летний мужчина двигался на Lada Kalina со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении с. Сергиевск. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадала 37-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

По данным ГИБДД, автомобилист отказался проходить медосвидетельствования на состояние опьянения. По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.