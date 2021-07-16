В Тольятти в ДТП погиб 12-летний подросток

В четверг, 15 июля, около 13:20 в Центральном районе Тольятти произошло смертельное ДТП, в котором погиб 12-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 40-летняя женщина за рулем Kia двигалась по ул. Шлютова. При выезде на нерегулируемый перекресток улиц Победы и Шлютова она врезалась в Lada Priora, двигавшуюся по главной дороге под управлением 23-летнего парня.

В результате ДТП водители автомобилей и 12-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Впоследствии подросток от полученных травм скончался.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.