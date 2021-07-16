При опрокидывании машины в кювет в с. Шелехметь пострадали три человека

В четверг, 15 июля, в с. Шелехметь Волжского района три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет вазовской "пятерки", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, ехавший в 19:45 по дороге "Рождественно-Новинки-Шелехметь", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, и две его несовершеннолетние пассажирки в возрасте семи и трех лет. Девочки также были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, где старшую госпитализировали, а младшую после оказания необходимой помощи отпустили домой.
По предварительной версии полицейских, водитель перевозил детей без использования детских сидений либо удерживающих устройств.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!