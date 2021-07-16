При опрокидывании машины в кювет в с. Шелехметь пострадали три человека

В четверг, 15 июля, в с. Шелехметь Волжского района три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет вазовской "пятерки", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, ехавший в 19:45 по дороге "Рождественно-Новинки-Шелехметь", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, и две его несовершеннолетние пассажирки в возрасте семи и трех лет. Девочки также были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, где старшую госпитализировали, а младшую после оказания необходимой помощи отпустили домой.

По предварительной версии полицейских, водитель перевозил детей без использования детских сидений либо удерживающих устройств.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.