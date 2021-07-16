В массовом ДТП с грузовиком на М-5 один человек погиб и трое пострадали

В четверг, 15 июля, в Камышлинском районе произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным стражей порядка, 53-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia с госномером республики Башкортостан, ехавший в 8:00 по трассе М-5 со стороны Уфы в направлении Самары, на 1174 км трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля DAF FT с госномером Калужской области. После удара легковушка столкнулась с автомобилем Renault Arkana с госномером Липецкой области, ехавшим со стороны Самары.
В результате столкновения на месте ДТП до приезда "скорой" погиб водитель Daewoo. Две его пассажирки были госпитализированы. Также попал в больницу водитель Renault.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!