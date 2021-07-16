В массовом ДТП с грузовиком на М-5 один человек погиб и трое пострадали

В четверг, 15 июля, в Камышлинском районе произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, 53-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia с госномером республики Башкортостан, ехавший в 8:00 по трассе М-5 со стороны Уфы в направлении Самары, на 1174 км трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля DAF FT с госномером Калужской области. После удара легковушка столкнулась с автомобилем Renault Arkana с госномером Липецкой области, ехавшим со стороны Самары.

В результате столкновения на месте ДТП до приезда "скорой" погиб водитель Daewoo. Две его пассажирки были госпитализированы. Также попал в больницу водитель Renault.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.



