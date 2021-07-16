Пенсионерка и ребенок пострадали в ДТП с Lada Priora и BMW в Самаре

В четверг, 15 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 38-летней автомобилистки.Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в 12:10 женщина ехала на Lada Priora по ул. Дыбенко в направлении ул. Авроры. На пересечении улиц Дыбенко и И. Булкина, разворачиваясь, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным BMW X6 под управлением 28-летней женщины.

В аварии пострадали две пассажирки отечественной легковушки 74 и 10 лет. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.