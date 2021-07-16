Пенсионерка и ребенок пострадали в ДТП с Lada Priora и BMW в Самаре

В четверг, 15 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 38-летней автомобилистки.Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным стражей порядка, в 12:10 женщина ехала на Lada Priora по ул. Дыбенко в направлении ул. Авроры. На пересечении улиц Дыбенко и И. Булкина, разворачиваясь, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным BMW X6 под управлением 28-летней женщины.
В аварии пострадали две пассажирки отечественной легковушки 74 и 10 лет. Госпитализация им не потребовалась.
По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!