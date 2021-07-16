В Самаре женщина и ребенок попали под машину на пешеходном переходе

В четверг, 15 июля, в Самаре участником ДТП стал 25-летний водитель Volkswagen Polo, за последний год 32 раза привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:50 автомобилист ехал по пр. Кирова в направлении ул. Физкультурной и напротив дома № 139 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 38-летнюю женщину и ее пятилетнего сына.

Женщину и ребенка госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.