В Самаре женщина и ребенок попали под машину на пешеходном переходе

В четверг, 15 июля, в Самаре участником ДТП стал 25-летний водитель Volkswagen Polo, за последний год 32 раза привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 17:50 автомобилист ехал по пр. Кирова в направлении ул. Физкультурной и напротив дома № 139 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 38-летнюю женщину и ее пятилетнего сына.
Женщину и ребенка госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!