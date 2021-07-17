В Промышленном районе Самары в результате ДТП пострадали двое человек

В пятницу, 16 июля, около 18:00 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

30-летний водитель за рулем Mazda двигался по ул. Стара-Загора в направлении пр. Кирова. В пути следования он выехал на "встречку" и столкнулся с Kia Rio под управлением 41-летней женщины. В результате ДТП двум пассажирам Kia Rio назначено амбулаторное лечение.

Всего, по информации ГУ МВД, за сутки в регионе зарегистрировано 13 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.