В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали столкнувшиеся подростки-мотоциклисты без прав

В субботу, 17 июля, в Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали подростки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Около 22:30, в селе Кротовка 15-летний водитель мотоцикла Fekon FK-150, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по ул. Пролетарская. В районе дома № 5, при повороте на прилегающую территорию, подросток не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате врезался в мотоцикл "Восход-3м" под управлением 14-летнего подростка. В итоге водитель "Восхода" был госпитализирован с различными травмами.
Правоохранители выяснили, что оба подростка не имеют водительских прав. Сотрудниками Госавтоинспекции информация о происшествии направлена в ПДН территориального органа внутренних дел.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!