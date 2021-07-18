В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали столкнувшиеся подростки-мотоциклисты без прав

В субботу, 17 июля, в Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали подростки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Около 22:30, в селе Кротовка 15-летний водитель мотоцикла Fekon FK-150, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по ул. Пролетарская. В районе дома № 5, при повороте на прилегающую территорию, подросток не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате врезался в мотоцикл "Восход-3м" под управлением 14-летнего подростка. В итоге водитель "Восхода" был госпитализирован с различными травмами.

Правоохранители выяснили, что оба подростка не имеют водительских прав. Сотрудниками Госавтоинспекции информация о происшествии направлена в ПДН территориального органа внутренних дел.