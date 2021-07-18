16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске пьяный водитель, лишенный прав, спровоцировал ДТП В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали столкнувшиеся подростки-мотоциклисты без прав В Самаре иномарка сбила женщину на электросамокате, которая пересекала дорогу на "красный" В Красноярском районе госпитализирован водитель перевернувшегося грузовика В Промышленном районе Самары в результате ДТП пострадали двое человек

ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали столкнувшиеся подростки-мотоциклисты без прав

КРОТОВКА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 17 июля, в Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали подростки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 22:30, в селе Кротовка 15-летний водитель мотоцикла Fekon FK-150, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по ул. Пролетарская. В районе дома № 5, при повороте на прилегающую территорию, подросток не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате врезался в мотоцикл "Восход-3м" под управлением 14-летнего подростка. В итоге водитель "Восхода" был госпитализирован с различными травмами.

Правоохранители выяснили, что оба подростка не имеют водительских прав. Сотрудниками Госавтоинспекции информация о происшествии направлена в ПДН территориального органа внутренних дел.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1