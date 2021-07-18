В Жигулевске пьяный водитель, лишенный прав, спровоцировал ДТП

В субботу, 17 июля, в Жигулевске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, лишенного прав, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 2014 г. житель Ставропольского района был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, но не сдавший в установленном порядке водительское удостоверение.

Накануне своего 44-го дня рождения он, будучи пьяным, сел за руль ВАЗ 21110. Около 11:30 на пересечении улиц Никитинской и Мира нарушил ПДД и врезался в Lada Vesta под управлением 37-летнего тольяттинца. Пострадавшему в ДТП водителю LADA Vesta рекомендовано амбулаторное лечение.

По фактам случившихся ДТП сотрудники полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.