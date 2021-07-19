УАЗ с прицепом опрокинулся на обочину в Самарской области

В воскресенье, 18 июля, в Богатовском районе Самарской области мужчина пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:25 37-летний мужчина двигался на УАЗ-390995 с прицепом со стороны Отрадного в направлении с. Богатое. Во время обгона он не выбрал безопасную скорость и съехал на левую обочину, где автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадал 70-летний пассажир.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!