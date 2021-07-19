УАЗ с прицепом опрокинулся на обочину в Самарской области

В воскресенье, 18 июля, в Богатовском районе Самарской области мужчина пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:25 37-летний мужчина двигался на УАЗ-390995 с прицепом со стороны Отрадного в направлении с. Богатое. Во время обгона он не выбрал безопасную скорость и съехал на левую обочину, где автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал 70-летний пассажир.