При массовом ДТП с большегрузами на трассе М-5 под Сызранью пострадал один человек

В понедельник, 19 июля, под Сызранью участником ДТП стал 49-летний водитель автомобиля Isuzu, ехавший в 14:00 по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. Об этом сообщили в облГИБДД "Сызранское".

По предварительной версии полицейских, на 919 километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля DAF с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя и столкнулся с ним.

После удара с автомобилем Isuzu столкнулась фура Volvo под управлением 60-летнего водителя, который ехал позади в попутном направлении.

В ОГИБДД "Сызранское" сообщают, что в результате ДТП пострадал и был госпитализирован автомобиля Isuzu и призвали участников движения соблюдать ПДД.