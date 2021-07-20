При массовом ДТП с большегрузами на трассе М-5 под Сызранью пострадал один человек

В понедельник, 19 июля, под Сызранью участником ДТП стал 49-летний водитель автомобиля Isuzu, ехавший в 14:00 по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. Об этом сообщили в облГИБДД "Сызранское".
По предварительной версии полицейских, на 919 километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля DAF с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя и столкнулся с ним.
После удара с автомобилем Isuzu столкнулась фура Volvo под управлением 60-летнего водителя, который ехал позади в попутном направлении.
В ОГИБДД "Сызранское" сообщают, что в результате ДТП пострадал и был госпитализирован автомобиля Isuzu и призвали участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!