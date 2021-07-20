Водитель Cadillac сбил велосипедиста в Тольятти

В понедельник, 19 июля, в Тольятти велосипедист попал под колеса иномарки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:30 28-летний мужчина ехал на Cadillac CTS в жилой зоне и районе дома № 54 по ул. 40 лет Победы сбил 52-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!