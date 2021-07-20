Водитель Cadillac сбил велосипедиста в Тольятти

В понедельник, 19 июля, в Тольятти велосипедист попал под колеса иномарки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:30 28-летний мужчина ехал на Cadillac CTS в жилой зоне и районе дома № 54 по ул. 40 лет Победы сбил 52-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.