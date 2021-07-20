Два человека пострадали при столкновении Volkswagen и "Нивы" под Самарой

В понедельник, 19 июля, в пос. Смышляевка в Волжском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:20 54-летняя водитель Volkswagen Tiguan двигалась по ул. Куйбышева в направлении ул. Чапаева. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-21310 под управлением 54-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали пассажиры "Нивы": 52-летняя женщина (ее госпитализировали) и 13-летняя девочка.