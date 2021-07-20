Два человека пострадали при столкновении Volkswagen и "Нивы" под Самарой

В понедельник, 19 июля, в пос. Смышляевка в Волжском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:20 54-летняя водитель Volkswagen Tiguan двигалась по ул. Куйбышева в направлении ул. Чапаева. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-21310 под управлением 54-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали пассажиры "Нивы": 52-летняя женщина (ее госпитализировали) и 13-летняя девочка.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!