Водитель Lada Granta врезался в КамАЗ и погиб в Самарской области

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Во вторник, 20 июля, в Самарской области произошло смертельное ДТП с большегрузом, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области