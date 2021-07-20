Водитель Lada Granta врезался в КамАЗ и погиб в Самарской области

Во вторник, 20 июля, в Самарской области произошло смертельное ДТП с большегрузом, сообщает региональное ГУ МВД.
Около 19:00 на 39 км трассы Самара — Бугуруслан столкнулись Lada Granta и КамАЗ. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
В результате аварии 58-летний водитель Lada погиб.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!