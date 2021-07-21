В Тольятти машину пенсионерки раздавило деревом, женщину госпитализировали

Во вторник, 20 июля, в Тольятти пострадала женщина, на чей автомобиль упало дерево, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
62-летняя женщина за рулем Citroën C4 двигалась по ул. Инженерной со стороны 1-го Волжского проезда в направлении леса. Из-за плохих погодных условий около дома по ул. Инженерной, 46 на ее машину упало дерево.
Транспортное средство получило сильные механические повреждения, а женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время её состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Всего, по информации ГУ МВД, за сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь человек получили ранения.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!