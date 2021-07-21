В Тольятти машину пенсионерки раздавило деревом, женщину госпитализировали

Во вторник, 20 июля, в Тольятти пострадала женщина, на чей автомобиль упало дерево, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

62-летняя женщина за рулем Citroën C4 двигалась по ул. Инженерной со стороны 1-го Волжского проезда в направлении леса. Из-за плохих погодных условий около дома по ул. Инженерной, 46 на ее машину упало дерево.

Транспортное средство получило сильные механические повреждения, а женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время её состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Всего, по информации ГУ МВД, за сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь человек получили ранения.