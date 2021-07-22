Водитель Lada Granta насмерть сбил лося в Самарской области

В среду, 21 июля, в Борском районе Самарской области в ДТП погиб лось, сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:30 57-летний водитель Lada Granta двигался по дороге Борское — Таволжанка и сбил лося, выбежавшего с лесного массива.
Животное погибло. Также травмы получил 33-летний пассажиру автомобиля.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!