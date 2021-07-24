Водитель Nissan врезался в три автомобиля в Самаре

В пятницу, 23 июля, в Самаре пожилой водитель столкнулся с тремя автомобилями, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:10 79-летний Nissan X-Trail двигался по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Симферопольской в пос. Управленческий. Напротив дома № 80 он отвлекся и врезался в стоявшие впереди Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris и Renault Logan.
В результате аварии пострадал сам водитель Nissan.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!