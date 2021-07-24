Водитель Nissan врезался в три автомобиля в Самаре

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В пятницу, 23 июля, в Самаре пожилой водитель столкнулся с тремя автомобилями, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области