В СНТ под Самарой столкнулись Lada Kalina и Toyota, пострадали трое

В пятницу, 23 июля, в Волжском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:35 67-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны ул. Вишневой в направлении ул. Сиреневой СНТ "Приозерный". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla. после столкновения автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии получили травмы водитель и 64-летняя пассажирка Lada Kalina, а также 67-летняя пассажирка Toyota.