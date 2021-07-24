В СНТ под Самарой столкнулись Lada Kalina и Toyota, пострадали трое

В пятницу, 23 июля, в Волжском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:35 67-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны ул. Вишневой в направлении ул. Сиреневой СНТ "Приозерный". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla. после столкновения автомобиль съехал в кювет.
В результате аварии получили травмы водитель и 64-летняя пассажирка Lada Kalina, а также 67-летняя пассажирка Toyota.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!