Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и ВАЗ-21099 в Самаре

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Трое человек пострадали в ДТП на пересечении пр. Юных Пионеров и ул. Металлистов в Самаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области