Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и ВАЗ-21099 в Самаре

Трое человек пострадали в ДТП на пересечении пр. Юных Пионеров и ул. Металлистов в Самаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21099. Один из автомобилей перевернулся.
По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!