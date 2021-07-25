Пешеход-нарушитель угодил под машину в Самаре

В субботу, 24 июля, в Куйбышевском районе Самары пешеход пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:25 22-летняя девушка ехала на "ВАЗ-211440" по ул. Уральской и сбила 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.

Пострадавшего госпитализировали.