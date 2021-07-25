Пешеход-нарушитель угодил под машину в Самаре

В субботу, 24 июля, в Куйбышевском районе Самары пешеход пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:25 22-летняя девушка ехала на "ВАЗ-211440" по ул. Уральской и сбила 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.
Пострадавшего госпитализировали.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!