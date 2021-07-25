Ребенок пострадал при столкновении Datsun и Lada Granta в Тольятти

В Тольятти 24 июля произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:35 23-летний водитель Datsun ON-DO двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины.
В аварии пострадал 12-летний пассажир Lada. Его доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!