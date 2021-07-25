Ребенок пострадал при столкновении Datsun и Lada Granta в Тольятти

В Тольятти 24 июля произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:35 23-летний водитель Datsun ON-DO двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta под управлением 44-летнего мужчины.

В аварии пострадал 12-летний пассажир Lada. Его доставили в больницу, но госпитализация не понадобилась.