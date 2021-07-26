В Сызрани в ДТП пострадала женщина, которой, предположительно, стало плохо за рулем

В воскресенье, 25 июля, в Сызрани в ДТП попала 69-летняя женщина-водитель, ехавшая в 16:30 на автомобиле Hyundai во втором ряду автомобильной дороги по ул. Охотная в сторону пр. Гагарина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути, в районе дома № 4 по пр. Гагарина она столкнулась с автомобилем Lada Largus под управлением 37-летней женщины, которая ехала в попутном направлении в первом ряду. После удара Hyundai продолжил движение и врезался сначала в световую опору, а потом в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, ДТП могло произойти потому, что женщине-водителю автомобиля Hyundai стало плохо за рулем.