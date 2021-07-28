В Самарской области женщина на скутере сбила собаку, но сама попала в больницу

Во вторник, 27 июля, в Кинельском районе Самарской области 31-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:05 в с. Георгиевка Кинельского района она двигалась на скутере по ул. Полевой в направлении ул. Кооперативной. В районе дома № 4 водитель сбила собаку, которая перебегала проезжую часть. В результате скутер перевернулся.
Животное не пострадало, а вот женщину госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!