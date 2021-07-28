В Самарской области женщина на скутере сбила собаку, но сама попала в больницу

Во вторник, 27 июля, в Кинельском районе Самарской области 31-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:05 в с. Георгиевка Кинельского района она двигалась на скутере по ул. Полевой в направлении ул. Кооперативной. В районе дома № 4 водитель сбила собаку, которая перебегала проезжую часть. В результате скутер перевернулся.

Животное не пострадало, а вот женщину госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.