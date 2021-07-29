В Самарской области водитель легковушки погиб после столкновения с самосвалом

В четверг, 29 июля, в Богатовском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка, сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительным данным, водитель самосвала Shacman двигался со стороны Отрадного в направлении с. Богатое, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. После этого оба автомобиля опрокинулись в кювет.
Водитель легковушки погиб.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!