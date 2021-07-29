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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель легковушки погиб после столкновения с самосвалом

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 июля, в Богатовском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, водитель самосвала Shacman двигался со стороны Отрадного в направлении с. Богатое, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. После этого оба автомобиля опрокинулись в кювет.

Водитель легковушки погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

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