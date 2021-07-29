В Самарской области водитель легковушки погиб после столкновения с самосвалом

В четверг, 29 июля, в Богатовском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка, сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель самосвала Shacman двигался со стороны Отрадного в направлении с. Богатое, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. После этого оба автомобиля опрокинулись в кювет.

Водитель легковушки погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.