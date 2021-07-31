В Красноярском районе в ДТП погибли два человека

В субботу, 31 июля, в Красноярском районе в 09:30 произошло ДТП — столкнулись Lada Kalina и большегруз. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на автодороге М-5 Урал, и по предварительным данным, легковушка не уступила дорогу, нарушив ПДД.

На месте аварии скончался водитель 1955 г. р. и женщина-пассажир Lada Kalina.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.