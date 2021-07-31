В Красноярском районе в ДТП погибли два человека

В субботу, 31 июля, в Красноярском районе в 09:30 произошло ДТП — столкнулись Lada Kalina и большегруз. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП произошло на автодороге М-5 Урал, и по предварительным данным, легковушка не уступила дорогу, нарушив ПДД.
На месте аварии скончался водитель 1955 г. р. и женщина-пассажир Lada Kalina.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!