16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Ракитовском шоссе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие В Красноярском районе в ДТП погибли два человека На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись шесть автомобилей Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими в Самарской области Выросло число погибших в ДТП на дороге Отрадный — Богатое

ДТП Происшествия

На Ракитовском шоссе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 30 июля, на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Одно из ДТП произошло в Самаре - на Ракитовском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей.

По информации ГИБДД, в 11:00 34-летний водитель на автомобиле Газ 2834 напротив д. 95 по Ракитовскому шоссе "догнал" впереди идущий Chevrolet Aveo и совершил столкновение с ним.

От удара Chevrolet под управлением 57-летней женщины отбросило вперед, где произошло столкновение с Volkswagen Polo.

Газ-2834 выбросило на встречную полосу,  где произошло столкновение с тремя автомобилями: Isuzu 47057c, Volkswagen Golf и Toyota RAV4. 

После ДТП госпитализированы водители Газ 2834 и Volkswagen Golf.

Согласно базе данных ГИБДД за последний год водитель Газ 2834 к административной ответственности привлекался 38 раз.

В момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1