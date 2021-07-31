На Ракитовском шоссе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В пятницу, 30 июля, на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Одно из ДТП произошло в Самаре - на Ракитовском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей.
По информации ГИБДД, в 11:00 34-летний водитель на автомобиле Газ 2834 напротив д. 95 по Ракитовскому шоссе "догнал" впереди идущий Chevrolet Aveo и совершил столкновение с ним.
От удара Chevrolet под управлением 57-летней женщины отбросило вперед, где произошло столкновение с Volkswagen Polo.
Газ-2834 выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с тремя автомобилями: Isuzu 47057c, Volkswagen Golf и Toyota RAV4.
После ДТП госпитализированы водители Газ 2834 и Volkswagen Golf.
Согласно базе данных ГИБДД за последний год водитель Газ 2834 к административной ответственности привлекался 38 раз.
В момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!