На Ракитовском шоссе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В пятницу, 30 июля, на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Одно из ДТП произошло в Самаре - на Ракитовском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей.

По информации ГИБДД, в 11:00 34-летний водитель на автомобиле Газ 2834 напротив д. 95 по Ракитовскому шоссе "догнал" впереди идущий Chevrolet Aveo и совершил столкновение с ним.

От удара Chevrolet под управлением 57-летней женщины отбросило вперед, где произошло столкновение с Volkswagen Polo.

Газ-2834 выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с тремя автомобилями: Isuzu 47057c, Volkswagen Golf и Toyota RAV4.

После ДТП госпитализированы водители Газ 2834 и Volkswagen Golf.

Согласно базе данных ГИБДД за последний год водитель Газ 2834 к административной ответственности привлекался 38 раз.

В момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.