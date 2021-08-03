16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пос. Курумоч в аварии с фурой погиб водитель Lada Kalina "Интурист" предоставит родственникам пострадавших в ДТП с автобусом билеты в Анталью В Анталье перевернулся автобус с туристами из Самарской области В Самарской области в ДТП погиб водитель трактора В Кировском районе сбили пенсионера, переходящего улицу

ДТП Происшествия

В пос. Курумоч в аварии с фурой погиб водитель Lada Kalina

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 августа, в пос. Курумоч произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями Lada Kalina и Scania.

Фото: ПСС по Самарской области

В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

К месту происшествия в 14:59 прибыли четыре спасателя ПССО Самарской области. По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторную батарею аварийного автомобиля, затем, с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего водителя. В 16:06 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были окончены.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5