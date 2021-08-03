В пос. Курумоч в аварии с фурой погиб водитель Lada Kalina

В понедельник, 2 августа, в пос. Курумоч произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями Lada Kalina и Scania.
В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
К месту происшествия в 14:59 прибыли четыре спасателя ПССО Самарской области. По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторную батарею аварийного автомобиля, затем, с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего водителя. В 16:06 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были окончены.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!