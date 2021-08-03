В пос. Курумоч в аварии с фурой погиб водитель Lada Kalina

В понедельник, 2 августа, в пос. Курумоч произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями Lada Kalina и Scania.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

К месту происшествия в 14:59 прибыли четыре спасателя ПССО Самарской области. По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторную батарею аварийного автомобиля, затем, с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего водителя. В 16:06 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были окончены.