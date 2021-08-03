Под Самарой подросток на скутере врезался в Mazda

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В понедельник, 2 августа, в Красноярском районе Самарской области в ДТП попал подросток на скутере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области