Под Самарой подросток на скутере врезался в Mazda

В понедельник, 2 августа, в Красноярском районе Самарской области в ДТП попал подросток на скутере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:40 13-летний мальчик ехал на скутере со стороны с. Новый Буян в направлении пос. Курумоч. По предварительной информации, он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в остановившуюся впереди Mazda CX-5 под управлением 55-летнего мужчины.
Несовершеннолетнего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.
В отношении законного представителя ребенка составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!