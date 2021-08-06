Двое водителей пострадали в ДТП в Тольятти

В четверг, 5 августа, в Тольятти два человека пострадали в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:40 26-летняя девушка двигалась на Nissan Juke по ул. Транспортной в направлении Фабричного проезда. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 38-летнего мужчины.
В аварии пострадали оба водителя.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!