Водитель грузовика "догнал" Audi на трассе в Самарской области

В пятницу, 6 августа в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:00 на 1032 км трассы М-5 40-летний водитель грузовика SCANIA не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в ехавший впереди Audi Q7.
В результате в больницу попал 73-летний водитель кроссовера. госпитализация ему не потребовалась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!