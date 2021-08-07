Водитель грузовика "догнал" Audi на трассе в Самарской области

В пятницу, 6 августа в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 на 1032 км трассы М-5 40-летний водитель грузовика SCANIA не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в ехавший впереди Audi Q7.

В результате в больницу попал 73-летний водитель кроссовера. госпитализация ему не потребовалась.