Под Самарой пассажирка съехавшей в кювет Lada получила травму позвоночника

В Кинельском районе Самарской области 6 августа пострадала пассажирка съехавшей в кювет легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:00 48-летний житель Оренбургской области двигался Lada Vesta со стороны Самары в направлении Бугуруслана. На 47 км трассы он съехал в левый кювет.

В результате аварии 45-летняя пассажирка попала в больницу с травмой позвоночника.