Под Самарой пассажирка съехавшей в кювет Lada получила травму позвоночника

В Кинельском районе Самарской области 6 августа пострадала пассажирка съехавшей в кювет легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:00 48-летний житель Оренбургской области двигался Lada Vesta со стороны Самары в направлении Бугуруслана. На 47 км трассы он съехал в левый кювет.
В результате аварии 45-летняя пассажирка попала в больницу с травмой позвоночника.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!