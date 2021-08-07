Двое водителей пострадали из-за столкновения легковушки и трактора в Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области 6 августа произошло ДТП с участием трактора, сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:00 на 130 км дороги Самара — Большая Черниговка 23-летний водитель Lada Kalina, ехавший в сторону с. Августовка, врезался в ехавший впереди трактор ЮМЗ-6АКЛ под управлением 65-летнего мужчины.
В результате аварии обоих водителей госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили очевидцев. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!