Двое водителей пострадали из-за столкновения легковушки и трактора в Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области 6 августа произошло ДТП с участием трактора, сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:00 на 130 км дороги Самара — Большая Черниговка 23-летний водитель Lada Kalina, ехавший в сторону с. Августовка, врезался в ехавший впереди трактор ЮМЗ-6АКЛ под управлением 65-летнего мужчины.

В результате аварии обоих водителей госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили очевидцев. По факту ДТП ведется проверка.