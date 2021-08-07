Под Самарой мотоциклист съехал в кювет

В пятницу, 6 августа, в Волжском районе Самарской области мотоциклист попал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:26 47-летний мужчина двигался на мотоцикле КТМ в направлении пос. Журавли. На 19 км трассы Самара — Волгоград он съехал на правую обочину, а потом — в кювет.
В результате мотоциклиста госпитализировали.
По факту случившегося полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!