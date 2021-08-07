Под Самарой мотоциклист съехал в кювет

В пятницу, 6 августа, в Волжском районе Самарской области мотоциклист попал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:26 47-летний мужчина двигался на мотоцикле КТМ в направлении пос. Журавли. На 19 км трассы Самара — Волгоград он съехал на правую обочину, а потом — в кювет.

В результате мотоциклиста госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку.