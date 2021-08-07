Подросток на велосипеде попал под два автомобиля в Самарской области

В пятницу, 6 августа, в Похвистнево Самарской области 15-летний велосипедист попал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:32 подросток двигался по правому краю проезжей части и напротив дома № 46 по ул. Рокоссовского решил развернуться. Несовершеннолетний не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной "десяткой" под управлением 21-летнего парня. От удара велосипеда отбросило на Lada Granta под управлением 39-летней женщины.
Пострадавшего подростка "скорая" доставила в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, ведется проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!