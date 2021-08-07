Подросток на велосипеде попал под два автомобиля в Самарской области

В пятницу, 6 августа, в Похвистнево Самарской области 15-летний велосипедист попал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:32 подросток двигался по правому краю проезжей части и напротив дома № 46 по ул. Рокоссовского решил развернуться. Несовершеннолетний не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной "десяткой" под управлением 21-летнего парня. От удара велосипеда отбросило на Lada Granta под управлением 39-летней женщины.

Пострадавшего подростка "скорая" доставила в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, ведется проверка.