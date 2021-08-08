Три автомобиля столкнулись в Самарской области

В субботу, 7 августа, в Чапаевске Самарской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 43-летняя женщина двигалась на Chery по ул. Гражданской. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chery отбросило на стоявшую перед перекрестком встречную Audi.

В результате аварии госпитализировали женщину, управлявшую Chery.

По факту ДТП полиция ведет проверку.