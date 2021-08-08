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ДТП Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Самарской области

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 августа, в Чапаевске Самарской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:30 43-летняя женщина двигалась на Chery по ул. Гражданской. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chery отбросило на стоявшую перед перекрестком встречную Audi.

В результате аварии госпитализировали женщину, управлявшую Chery.

По факту ДТП полиция ведет проверку.

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