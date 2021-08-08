Три автомобиля столкнулись в Самарской области

В субботу, 7 августа, в Чапаевске Самарской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:30 43-летняя женщина двигалась на Chery по ул. Гражданской. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chery отбросило на стоявшую перед перекрестком встречную Audi.
В результате аварии госпитализировали женщину, управлявшую Chery.
По факту ДТП полиция ведет проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!