На Сухой Самарке под колесами ВАЗ пострадал пешеход, нарушивший ПДД

В субботу, 7 августа, на ул. Белорусской у дома 43 водитель Lada Kalina наехал на пешехода.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!