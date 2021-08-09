На Сухой Самарке под колесами ВАЗ пострадал пешеход, нарушивший ПДД

В субботу, 7 августа, на ул. Белорусской у дома 43 водитель Lada Kalina наехал на пешехода.

По данным ГУ МВД по Самарской области, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.