В Самаре в ДТП пострадала 9-летняя девочка

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Во вторник, 10 августа, в 16:00 на ул. Потапова, 62 в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области