В Самаре в ДТП пострадала 9-летняя девочка

Во вторник, 10 августа, в 16:00 на ул. Потапова, 62 в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
43-летняя женщина за рулем Lexus, двигаясь по ул. Кольцевой со стороны ул. 3-й Радиальной в направлении ул. Потапова, нарушив ПДД, врезалась в Toyota Camry, за рулем которой находился 20-летний парень.
В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажир Lexus — 9-летняя девочка. Ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!