В Самаре на полицейского возбудили уголовное дело о получении взятки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции. Его подозревают в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 4 августа подозреваемый в служебном кабинете получил от человека, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, 10 тысяч руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.

Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники ОРЧ СБ регионального ГУ МВД. Врио начальника ГУ МВД Андрей Токарев по факту случившегося назначил служебную проверку. Если вину сотрудника полиции докажут, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.